شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية يوجه الشكر للدولة المصرية على نجاح مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، إن الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات في ملف مواجهة التهاب الكبد الوبائي والتعامل مع فيروس سي، متابعا: "هناك 3 ملايين يشخص مصابون بفيروس بي وسي.. وتؤدي هذه الفيروسات إلى فواة 1.1 مليون منهم".. ونعمل على خفض معدلات الإصابة في أفريقيا، ونحرز تقدما في تقليل الإصابات بسرطانات الكبد وتليف الكبد بين أجيال المستقبل، ولكن هناك العديد من الدول الأفريقية ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا العلاج، لذلك توجد العديد من الاستراتيجيات التى نحتاج إليها ضد وباء فيروس سي ووباء الإيدز.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، خلال كلمة مسجلة، ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنظمة تسعى إلى خفض الإصابات بفيروس سي وبي إلى 90 %، وأن يكون لدى الجميع إمكانية العلاج ونتطلع فى منظمة الصحة العالمية بالوصول إلى نفس الدرجات التي وصلت إليها مصر في مكافحة فيروس سي، وذلك يمكن من خلال المساعدة المصرية.. وأشكركم على مبادرة 100 مليون صحة".

وينعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.