شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار بمؤتمر "صحة أفريقيا": 50% من وفيات أطفال القارة تحت 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالم والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن إفريقيا تمثل حوال 16.7% من مواطني العالم، وهاك تحديات تواجه قارة أفريقيا ومصر كجزء من قارة أفريقيا، وهذه التحديات تؤثر على الخدمات الصحية لشعوب القارة.

أضاف عبد الغفار، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 6.7% من مواطني أفريقيا يعيشون تحت خط الفقر، أي أن 49 مليون مواطن أفريقي يعانون من الفقر المدقع، بجانب 50% من الأطفال الذين يموتوا تحت 3 سنوات في العالم في قارة أفريقيا بالعديد من الأمراض الوبائية ومعدية وغير سارية كثيرة.

وأوضح الوزير، أن قارة أفريقيا تعاني من عدم وجود منصات تعليمية يصل من خلالها التعليم إلى أكثر من 40% من الأميين في كل الدول الأفريقية، و60% من الذين يتهربون من التعليم، مردفا: "القارة الأفريقية تستورد 98% من احتياجاتها من الدواء".

وأكمل قائلا: "الدولة المصرية تعمل على كل المحاور بداخلها للارتقاء بكل القطاعات، والرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، وهذا المعهد المنتظر بدء تطويره في الشهور القليلة المقبلة، سيكون ذراع لمنظومة التأمين الصحي الشامل عند تطبيقها في القاهرة".

وأشار إلى أن المعهد سوف ينقل علاج الأمراض نقلة كبيرة بعد الانتهاء من تطويره، لتقليل العبء على المعهد القومي للأورام وكثيرا من مراكز علاج الأورام في الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر استثمرت 300% من الموازنات في القطاع الصحي خلال السنوات السبع الماضية، معلقا: "هذا هو الاستثمار الذي يتم من مصر في القطاع الصحي".

وأتم: "مدينة الجلالة بها جامعة عالمية بالشراكة مع كل الجامعات المرموقة على مستوى العالم، ومستشفى يتم التعاقد مع كيانات عالمية لها بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تكون مستشفى قوامها 577 سريرا وأكثر من 50 وحدة عناية مركزة وأسرة مركزة لعلاج الأورام والأمراض المختلفة والعديد من التجهيزات الأخرى لتكون على أعلى مستوى".

وأوضح الوزير: "دعم القيادة السياسية من توفير ما يقرب من 27 مليار جنيه لدعم جائحة كورونا فقط، سواء رفع كفاءة مستشفيات الحميات وقطاعات أخرى.

واستكمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "هناك توجيهات رئاسية لتأهيل وتدريب الطلاب على الذكاء المعزز الخاص بالأجهزة الطبية".

وينعقد المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية، من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.

وينعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض.