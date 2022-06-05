شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقى الطبى الأول بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.