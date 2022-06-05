أخبار مصر

بدء فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقى الطبى الأول بحضور الرئيس السيسي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقى الطبى الأول بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

 

ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا