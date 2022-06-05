شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طيارين اثنين إثر تحطم طائرتهما بسبب عطل فنى شمال الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى طياران اثنان مصرعهما في تحطم طائرتهما بسبب عطل فني أثناء عملية تدريب شمال الأردن، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الحدث.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بتعرض إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.