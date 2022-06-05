شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المجتمع فى أمس الحاجة إلى القيم الأخلاقية الروحية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية، نحن أمام انتخابات يتنافس فيها المرشحين منافسة شريفة بقصد العطاء والخدمة ويبقى فى النهاية أننا جميعا نتعاون سعيا لنشر القيم الأخلاقية المحمدية من حب وتسامح وإخلاص ووفاء وتواضع وبذل وعطاء وما أحوج المجتمع إلى تلك القيم، مشيرا إلى أن السنة الكونية أن كل شىء إذا ما بدء ينتهى وقد انتهى المجلس الأعلى السابق من أداء مهمته وبذل أعضاء المجلس كل ما لديهم من جهد وطاقة لأداء مهمتهم فاسمحوا لى أن نحبهم جميعا ونقدم لهم خالص الشكر والتقدير .
واختتم القصبى كلمته قائلا، نحن الآن نجتمع من أجل انتخاب مجلس جديد يتحمل عبء المسئولية وأمام ثمانية عشر مرشحا جميعهم أهل فضل وأدعو الله عز وجل أن يهيئ الأسباب لمن يكلف منكم لخدمة البلاد والعباد، وعلى الله قصد السبيل، ولنبدء بسم الله وعلى بركة سيدى رسول الله إجراء الانتخابات .