شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للطرق الصوفية: المجتمع فى أمس الحاجة إلى القيم الأخلاقية الروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى فى مستهل كلمته ببدء العملية الانتخابية لانتخاب 10 أعضاء من مشايخ الطرق من بين 18 مرشحا بالحضور من أعضاء المجلس الأعلى السابقين ومشايخ الطرق والمرشحين، قال فيها إن انتخابات المجلس الأعلى لها طبيعة خاصة، إذ أن المرشحين والناخبين من أهل الله أهل الصفاء والنقاء ومن أهل الإيثار، موضحا، تعلمنا فى مدارس الصوفية معنى القيم الأخلاقية وتعلمنا معنى التخلى والتحلى ولاتحلو مجالسهم من الصلاة على حضرة النبى صلى الله عليه وسلم، وكما استمعنا فى مجالسهم إلى حديث حضرة النبى الكريم ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية، نحن أمام انتخابات يتنافس فيها المرشحين منافسة شريفة بقصد العطاء والخدمة ويبقى فى النهاية أننا جميعا نتعاون سعيا لنشر القيم الأخلاقية المحمدية من حب وتسامح وإخلاص ووفاء وتواضع وبذل وعطاء وما أحوج المجتمع إلى تلك القيم، مشيرا إلى أن السنة الكونية أن كل شىء إذا ما بدء ينتهى وقد انتهى المجلس الأعلى السابق من أداء مهمته وبذل أعضاء المجلس كل ما لديهم من جهد وطاقة لأداء مهمتهم فاسمحوا لى أن نحبهم جميعا ونقدم لهم خالص الشكر والتقدير .

واختتم القصبى كلمته قائلا، نحن الآن نجتمع من أجل انتخاب مجلس جديد يتحمل عبء المسئولية وأمام ثمانية عشر مرشحا جميعهم أهل فضل وأدعو الله عز وجل أن يهيئ الأسباب لمن يكلف منكم لخدمة البلاد والعباد، وعلى الله قصد السبيل، ولنبدء بسم الله وعلى بركة سيدى رسول الله إجراء الانتخابات .