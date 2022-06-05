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شكرا لقرائتكم خبر عن "كيميت فى مينت" مشروع تخرج لطلاب إعلام لتقديم فكرة مبسطة عن التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الطلاب المشاركون فى المشروع، إنه من المفروض أنتستهدف تلك الفكرة فئة الكبار، لأنهم أكثر استخداماً للخدمات الحكومية في الحياة اليومية، ولكن تم تقديم الفكرة لفئة أخرى وهم الأطفال ، وتسليط الضوء على عدد من الخدمات المقدمة لهم من خلال المنصة التي سيحتاجون إليها سواء الآن أو مستقبلاً ، وأيضا تعريف الأجيال الجديدة بكيفية التعامل معها وتوفير الوقت والجهد وذلك في إطار مواقف درامية بسيطة ، تعبر عن النفع الكبير الذي قدمته المنصة لاجيال المستقبل ، والسعي نحو مستقبل رقمي اكثر تطوراً.
وأشرف على المشروع الدكتورة صفاء علم الدين إشراف عام قسم الاذاعة والتليفزيون والإشراف الأكاديمي الدكتور محمد صلاح وإشراف خارجي ادا جاد مذيعة بالتليفزيون المصري وشارك في تحكيم المشروع ، الدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة ، والدكتور حسين حسني، وكريمة الحلفاوي المذيعة بقناة النيل للأخبار.
وتقول إنجى خالد، إحدى الطالبات المشاركات فى المشروع، إن مشروع " كيمت في مينيت " يلقى الضوء على منصة مصر الرقمية والتحول الرقمي الذي تقدمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالمشروع يسلط الضوء على منصة مصر الرقمية، وما تقدمه من خدمات رقمية تساعد الجمهور على توفير الوقت والجهد وتساعدهم في إنجاز كل المصالح الحكومية في اقل وقت ممكن وباسرع طريقة ممكنة ، ويقدم هذا المشروع طريقة معالجة مختلفة حيث تمت مخاطبة الأطفال لتعريفهم على المنصة وكيفية التسجيل عليها وكيف تتم الاستفادة منها ونقل تلك الخبرات لكبار السن ، وتم عرض الفيلم باستخدام قالب الرسوم المتحركة " الانيميشن " لجذب الانتباه وكي تصل الرسالة بطريقة مبسطة وجذابة وشيقة .
جدير بالذكر، أن هذا المشروع من إعداد ، محمد علاء ، محمد سامي ، لمياء مجدي ، سيدة عيد ، مريم عبد المسيح ، منار امجد ، وقام بالمونتاج والمكساج ، إنجي خالد ، أزهار عبدالفتاح ، نور دداود ، وإنتاج ، دنيا فتحي ، ريهام عصام كرستينا أمجد ، ومن أخرج ، ياسين محمد ، مريم ناصر ، كارولين كمال .