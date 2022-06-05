شكرا لقرائتكم خبر عن "كيميت فى مينت" مشروع تخرج لطلاب إعلام لتقديم فكرة مبسطة عن التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة فيلم جرافيك "رسوم متحركة" يهدف إلى تقديم فكرة مبسطة عن التحول الرقمي في مصر، من خلال استعراض منصة مصر الرقمية، التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية عن طريق الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية.

وقال الطلاب المشاركون فى المشروع، إنه من المفروض أنتستهدف تلك الفكرة فئة الكبار، لأنهم أكثر استخداماً للخدمات الحكومية في الحياة اليومية، ولكن تم تقديم الفكرة لفئة أخرى وهم الأطفال ، وتسليط الضوء على عدد من الخدمات المقدمة لهم من خلال المنصة التي سيحتاجون إليها سواء الآن أو مستقبلاً ، وأيضا تعريف الأجيال الجديدة بكيفية التعامل معها وتوفير الوقت والجهد وذلك في إطار مواقف درامية بسيطة ، تعبر عن النفع الكبير الذي قدمته المنصة لاجيال المستقبل ، والسعي نحو مستقبل رقمي اكثر تطوراً.

وأشرف على المشروع الدكتورة صفاء علم الدين إشراف عام قسم الاذاعة والتليفزيون والإشراف الأكاديمي الدكتور محمد صلاح وإشراف خارجي ادا جاد مذيعة بالتليفزيون المصري وشارك في تحكيم المشروع ، الدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة ، والدكتور حسين حسني، وكريمة الحلفاوي المذيعة بقناة النيل للأخبار.