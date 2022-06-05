شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 4 مراكز إصلاح جغرافى فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بإنشاء 4 مراكز إصلاح جغرافية في مديرية أمن سوهاج "مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة جرجا، مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة العسيرات، مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة جهينة، مركز الإصلاح الجغرافي بحي الكوثر".

كما نشرت الجريدة قرار بالإذن لـ 63 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، وقرار برد الجنسية المصرية لـ 14 شخصا، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.