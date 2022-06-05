شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطاقة الذرية يفتتح دورة استخدامات التقنيات النووية فى الدارسات الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتور عبد الفتاح هلال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق والمنسق المحلي، صباح اليوم الدورة التدريبية المتقدمة عن "استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية" والتي ستعقد في الفترة من 5/6/2022 إلى 9/6/2022 وذلك بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة من أساتذة الجامعات والهيئة وعلماء وخبراء الآثار من وزارة الأثار المصرية وكلية الآثار بجامعة القاهرة. ويحضر هذه الدورة التدريبية عدد 20 متدرباً من 6 دول عربية وهي السعودية والعراق ولبنان وتونس والسودان وموريتانيا بالإضافة إلى مصر.

وستشمل محاضرات اليوم الأول محاضرة عن النظائر المشعة والعناصر وطرق التحليل في مجال الآثار يلقيها الاستاذ الدكتور عبد الفتاح هلال المنسق المحلي للدورة، ويليها محاضرة عن الدراسات الأنثروبولوجية تلقيها الدكتورة سامية المرغني من وزارة الآثار المصرية، ومحاضرة عن التلف البيولوجي تلقيها الدكتورة داليا المليجي من وزارة الآثار المصرية ، وبعدها محاضرة عن الطرق الحديثة للتوثيق والحفاظ على التراث المعماري والعمراني يلقيها الدكتور شريف الجوهري استاذ العمارة البيئية بالهيئة ، ومن المقرر أن تستمر الدورة التدريبية حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

وأكد الدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الهيئة العربية للطاقة الذرية تنظم هذه الدورة المتخصصة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بهدف إعداد كوادرعلمية وبحثية في الدول العربية في مجالات استخدام التقنيات النووية في مجالات الآثار المختلفة وتشمل الدورة التعرف على أحدث الطرق الحديثة المستخدمة في أنواع ترميم الآثار وكذلك الاختبارات التحليلية اللااتلافية المستخدمة في تحليل المواد وحفظ وترميم الأنواع والقطع الاثرية المختلفة متضمنة: الفخاريات، الخزفيات، البرديات، المومياوات، المسكوكات المعدنية، اللوحات والمخطوطات وغيرها باستخدام التقنيات النووية.