شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى د. رباب جعفر إحدى قامات طب الأورام فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وقيادتها ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة رباب محمد جعفر إحدى قامات طب الأورام بجامعة القاهرة، والتى وافتها المنية.

وتقدم الدكتور الخشت بخالص العزاء لأسرة المعهد القومى للأورام، مؤكدًا على أن الراحلة قامة من قامات الطب فى مصر والوطن العربى ولها العديد من الأبحاث الطبية العالمية خاصة فى أورام الرئة والصدر، وعضو فى كثير من جمعيات طب الأورام الأوربية والأمريكية، وأحد العلماء الحاصلين على جوائز الجامعة للتميز فى مجال العلوم الطبية والصيدلية.

ودعا الدكتور الخشت للراحلة بالرحمة والمغفرة وأن يكون علمها وعملها فى علاج المرضى بالمعهد القومى للأورام فى ميزان حسناتها، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.