شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني باستاد القاهرة استعدادا لتأمين مباراة مصر وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات أمنية مكثفة لرجال الأمن لتأمين مباراة منتخب مصر وغينيا اليوم الأحد التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، فى افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

ويشهد ستاد القاهرة انتشارا أمنيا للأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، حتى فتح الأبواب واستقبال الجماهير، وصولا لانتهاء المباراة، وتأمين نجوم المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير قبل انطلاق المباراة بساعات، فضلًا عن تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم، وتأمين حافلات اللاعبين.

ويبدو التشكيل الأقرب للمنتخب أمام غينيا مكونا من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وفى الدفاع الرباعى كريم حافظ ومحمود "الونش" وياسر إبراهيم وعمر جابر، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين، وفى الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزجيه".

وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعباً لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.