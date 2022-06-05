شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب المنشآت التجارية والسكنية.. سخان المياه الشمسى هيوفر لك فى الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من أصحاب المنشآت التجارية أو السكنية، فإن الاعتماد على سخان المياه الشمسي سيوفر لك الكثير من الأموال بفاتورة استهلاك كهرباء ، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مميزات سخان المياه الشمسي:

1-يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.

5ـ توفير الماء الساخن ليلا ونهارا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.

6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

8ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.