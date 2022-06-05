شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة اليوم على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.