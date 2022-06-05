شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 3 الآف حاج هذا العام الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الأيام المقبلة، ومن ضمن الأوراق قسيمة إيداع بمبلغ 87000 جنيه في أحد البنوك "بنك مصر ، البنك الأهلي ، بنك القاهرة أو البريد المصري" وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائياً.

تضمنت المستندات استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية ، جرعتين من أي من "فايزر ، مودرنا ، استرازينيكا ، ساينوفارم ، ساينوفاك ، سبوتنيك ، كوفوفاكس ، كوفاكسين ، نوفاكسوفيد " أو جرعة واحدة من جونسون ،

يشترط تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية

تقديم شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات .

الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل (IPV) بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر. وتقرير طبي معتمد ومختوم (صورة دم كاملة – تحليل وظائف كبد وكلي – أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمدة بخاتم النسر وصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11/5/2022م عدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط وعدد دد 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس (4 × 6) 80% من مساحة الوجه.

فيش جنائي مميكن موجه للحج و2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%، بيان موقف التجنيد لمن هم في سن التجنيد، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج لغير المرشحين الأصليين بعد إتمام الإجراءات.