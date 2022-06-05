شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب مسجد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد وحتى 23 يونيو الجارى، في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اختبارات المتقدمين للتعاقد على 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا و96 متقدمًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مجال لغير الكفاءة حيث تم وضع الامتحانات بمعاير وضوابط دقيقة، ويستطيع المتقدمون المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التى تقدموا عليها، عبر الرابط التالى: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx.

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في تصريحات سابقة، إن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

وشدد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث إن المنظومة توفر كل متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين، لافتا إلى أن الجهاز أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.