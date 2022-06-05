شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المركز القومى لبحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومى لبحوث المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول المركز القومى لبحوث المياه.

1- الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً .

2- الوزارة تدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه، والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياهوالمنشآت المائية.

3- هناك طفرة كبيرة حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي .

4- المركز له مكانة دولية متميزة في علوم المياه، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

5- تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتى تُسهم في سهولة عرض كافة الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز.

6- إنشاء منصة إلكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار 141 دراسة ، و 164 تقرير، و35 مذكرة فنية، و19 مقترح فنى، و54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2021 في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز ، بالإضافة لقيامالباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه بإعداد 7 رسائل ماجستير ، و 10 رسائل دكتوراه.

7- تم اجراء دراسات بحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ومشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية.

8- تم إجراء الدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف، مثل الدراسة الشاملة لبحر يوسف لرفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه حيث تم عمل الرفع المساحى وحساب كميات الترسيبات للحبس الثالث من " قناطر ساقولا إلى قناطر مازورة"، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع ، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد منالمحافظات وتقييم نظم الري الحديث بالأراضي القديمة.

9- يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة الي متابعة البحوث علي وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجةمن المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادةمن المياه الناتجة في رى المساحات الخضراء.

10- المركز يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.