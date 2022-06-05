شكرا لقرائتكم خبر عن 112 فرصة مهمة.. صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعىُ إعلان الوظائف الشاغرة لمركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وذلك بنظام التعاقد مع إحدى الجمعيات المسند اليها إدارة المركز، والتقديم حاليا حتى يوم 10 يونيو الجارى مع تحديد الوظيفة المتقدم إليها، وتتضمن الوظائف المتوفرة عدد من الاختصاصات والشروط.

نواب المدير الإداري

العدد المطلوب: (3)

- الحصول على مؤهل عالى مناسب

- خبرة فى إدارة المشروعات

- السن لا يزيد عن (50 سنة)

2- أخصائى نفسى مقيم

العدد المطلوب: (8)

الشروط:

- الحصول على ليسانس آداب قسم (علم نفس) بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة فى مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (35 سنة)

3- مدير مالي

- الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة فى إدارة الشئون المالية عشر سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن (50 سنة)

- إجادة الحاسب الآلى

4- محاسب

العدد المطلوب (2)

الشروط: - الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

5- ( شئون عاملين) عدد (2)

- الحصول على مؤهل عالى مناسب.

- خبرة فى مجال إدارة الموارد البشرية

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

6- (سكرتارية) عدد (4)

- الحصول على مؤهل عالى مناسب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

7- (موظف استقبال) عدد (4)

- الحصول على مؤهل عالى مناسب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

8 - مشتريات عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل فى وظيفة المشتريات).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

9- المخازن عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل فى وظيفة المخازن).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.

10- مدرب حاسب آلي

العدد المطلوب (1)

الشروط: - الحصول على مؤهل عالى مناسب

- خبرة فى مجال التدريب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

11- مدرب رياضي

العدد المطلوب (2) ذكور - إناث

الشروط: - الحصول على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة فى مجال التدريب الرياضى ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (40 سنة).

12 - (شئون قانونية) عدد (2)

الشروط: - الحصول على ليسانس حقوق بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

13- شيف:

العدد المطلوب (2)

الشروط: - الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة فى مجال الطهى لا تقل عن (5) سنوات.

- السن لا يزيد عن (50 سنة).

14مساعد شيف:

العدد المطلوب (4)

الشروط: - الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة فى مجال المطبخ لا تقل عن (عامين).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

15- عمال وعاملات كافيتريا:

العدد المطلوب (4)

الشروط: - الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة فى هذا المجال

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

16- عمال مغسلة ملابس:

العدد المطلوب (4)

الشروط: - شهادة محو الأمية كحد أدني.

- خبرة فى هذا المجال لا تقل عن عامين.

- السن لا يزيد عن (45 سنة).

17- أفراد أمن (ذكور وإناث):

العدد المطلوب (36)

الشروط: - الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.

- يتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، ولا يقل الطول عن (175 سم) للذكور

وعن (165) للإناث.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

18- عمال وعاملات نظافة:

العدد المطلوب (30)

الشروط: - شهادة محو أمية كحد أدنى.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

19- عامل زراعة (جناينى):

العدد المطلوب (1)

الشروط: - شهادة محو أمية كحد أدنى.

- خبرة فى هذا المجال.

- السن لا يزيد عن (45 سنة).

يتم التقديم عبر البريد الإلكترونى التالى: ([email protected])

وإرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم اليها بنظام PDF باللغة العربية فقط

❖ سوف يتم الاتصال لمستوفى الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية

❖ يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوى الأولوية للأعلى تقديراً

❖ آخر موعد للتقديم 10/6/2022