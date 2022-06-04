شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر: وفاة والدتى سبب ابتعادى عن الفن.. وسأعود بعد شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطتها لها صديقتها منذ أسبوعين، مردفة: "صورتي الجديدة من غير ميكاب وسعيدة بردود فعل الناس".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن سبب غيابها عن المجال الفني، هو وفاة والدتها، مردفة: "تعبت أوي لما ماما اتوفت، فبعدت، دي كانت كل حاجة في حياتي، وبتقف جنبي وتقرالي الأفلام والمسلسلات، والصحافة تكلمها، وكانت شيلاني شيل، وبعدين ملقتش ورق كويس".

وأوضحت: "بدرس رجوعي، وفي أعمال اتعرضت عليّ، وممكن أرجع خلال شهرين أو ثلاثة بعمل سنيمائي"، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ كثيرا، وتتابع الحياة الفنية، وكانت تسافر كثيرا الفترة الماضية.

وتابعت: "ما اتصلتش بعادل إمام، بس بسأل عنه وبتطمن عليه، لأنه بيقولوا مبيردش على حد، وكلمت سمير صبري قبل ما يتوفى بأسبوع، وكنت بسأل عليه واتطمن عليه، وكانت نفسيته حلوة جدا، واتفاجئت بوفاته بعد كده"، مردفة: "كان نفسي أعمل حاجة زي مين اللي ميحبش فاطمة، كان نفسي أشارك في الاختيار ولو مشهد واحد فقط، والثلاثة أجزاء أفضل من بعض، والمشاركون في العمل كلهم مميزون، ومسلسل الاختيار كان ممكن يرجعني من الاعتزال".

وأشارت الفنانة شيرين سيف النصر، إلى أن مسلسل بطلوع الروح أعجبها، وكذلك مسلسل أحلام سعيدة، وأنها أطلقت اسم "الملكة" على الفنانة يسرا.