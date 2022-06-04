شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإرشاد الزراعى ينتهى من تنفيذ 17 ندوة إرشادية بـ8 محافظات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ 17 ندوة إرشادية متنوعة في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية، وذلك بالتعاون مع عدد من معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، وذلك في 8 محافظات مختلفة، خلال الأسبوع الماضي.

قال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، لتكثيف الدور الإرشادي، وتأهيل المهندسين الزراعيين على مستوى الإدارات الزراعية، والتواصل الدائم مع المزارعين.

وأضاف، أنه تم تنفيذ الندوات تحت إشراف الدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد، حيث شارك فيها عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين بالإدارات الزراعية في محافظات: سوهاج، المنيا، الجيزة، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، والإسكندرية، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة الأنشطة الإرشادية المكثفة التى يقوم بها المعهد في الفترة الحالية بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين فى مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية الدخل في القطاع الريفى فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الحيمري، إلى أن الندوات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، تشمل (7) ندوات إرشادية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وتم تنفيذها في محافظات: المنيا، وكفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وندوة إرشادية بعنوان "زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحسين مستوى معيشة الريفيين"، وتم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، فضلا عن ندوة إرشادية بعنوان "تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية" وقد تم تنفيذها في المركز الإرشادى بطوخ بمحافظة القليوبية.

وأوضح، أنه تم أيضا تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان "توعية الزراع بطريقة الزراعة بالشتل لمحصول قصب السكر، "وتم تنفيذها بمركز ملوى بمحافظة المنيا، وندوة إرشادية بعنوان " التوصيات الفنية للنهوض بزراعة وإنتاج نخيل البلح"، وقد تم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، إضافة إلى (2) ندوة إرشادية فى مجال التغيرات المناخية وآثارها علي الزراعة المصرية، الأولى بعنوان "الزراعة الذكية مناخيا ممارسات حتمية للتكيف مع التغيرات المناخية " وتم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، والندوة الثانية بعنوان "توعية المزارعين بممارسات التكيف مع التغيرات المناخية لزراعة محاصيل الخضر "وقد تم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة المنيا".

وأشار وكيل المعهد، إلى أنه تم أيضا تنظيم ندوة بعنوان "الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش " وتم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، فضلا عن ندوة بعنوان " تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية" وقد تم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، وندوة إرشادية بعنوان "الإرشاد الإلكتروني ودوره في توعية المرأة الريفية" وقد تم تنفيذها في المركز الإرشادى بشونى بمحافظة الغربية، كذلك ندوة إرشادية بعنوان " التغذية الصحية باستخدام برامج غذائية للوقاية من الأمراض"، وقد تم تنفيذها في الإدارة الزراعية بإمبابة بمحافظة الجيزة.