شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأن صلوات عشية وقداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمةالإدارية الجديدة، والتى بدأت منذ قليل.

ويشارك في صلوات العشية والقداس أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعتبر الأباء الأساقفة الذين سيتم رسامتهم الراهب القمص أرسانيوس الباخومي، أسقفًا لدير الأنبا باخوميوس إدفو، والراهب القمص ديوسقوروس البراموسي، أسقفًا لدير القديس يحنس القصير طريق العلمين، والراهب القمص توماس التوماسي، أسقفا لدير الأنبا باخوميوس الشايب، والراهب القمص إيسيذوروس الأنبا بيشوي، أسقفًا لإيبارشية أسوان، والراهب القمص يعقوب الأنطوني، أسقفًا لإيبارشية بني مزار، والراهب القمص فيلوباتير السينائي، أسقفًا لإيبارشية شبين القناطر، والراهب القمصبيسنتي الأنبا بيشوي، أسقفًا لايبارشية أبنوب والفتح، والراهب القمص أرشيليدس الأنطوني أسقفًا عامًا لمدينة تورونتو، والراهب القمص جبرائيل الأنبا بولا، أسقفًا عامًالنيوجيرسي، والراهب القمص إبيفانيوس المحرقي، أسقفًا عامًا للمحلة الكبرى.