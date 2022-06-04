شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :من حق المواطن صرف حصته من الخبز كل 3 أيام أو يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته من الخبز المدعم بعد يومين فى حال ‏صرفة لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا ،لأنه يكون قد حصل على ‏حقه من عدد الارغفة فى الأيام الثلاثة التى صرفها من رصيده ‏على بطاقة الدعم كما أن ‏المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم يوم بيوم ،‏مشيرًا الى ان الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 ‏مليار جنيه سنويًا بواقع يصل الى ٥.٥ مليار جنيه شهريًا، ‏وبالتالى فان القرارات التى تتخذ تأتى للحفاظ على الدعم ‏المقدم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم الى ‏مستحقيه.‏

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أكد أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التى تم اتخاذها ‏لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتى فى صالحه لضمان ‏وصول الدعم الى مستحقيه ومنع التلاعب فى الدعم المقدم ‏للمواطن على رغيف الخبز، إضافة الى منع التكدس أمام ‏المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًا للمستفيدين ‏من دعم الخبز الذين يصل عددهم الى 72 مليون مواطن‏ ،مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم ‏التلاعب فى أرصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب ‏النفوس الضعيفة من استنزاف أرصدة المواطن على بطاقة ‏الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز، وهو ما تم التحذير ‏منه مسبقًا، وأن حق المواطن على ‏بطاقة الدعم حال قيامه بصرف حصته من الخبز يوميًا أو كل ‏ثلاثة أيام بناء على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناء ‏على عدد الأرغفة المخصص لكل بطاقة بعدد الأفراد ‏الموجودين بها.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ‏أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى ‏اصحابه المخابز او منافذ صرف السلع التموينية.‏