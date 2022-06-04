شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد إحدى ورش الأسلحة الرئيسية ويفتتح مركزاً للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، والذى يأتى فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لشرح مفصل لأسلوب العمل والتطوير الذى تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع فى مجال التسليح، أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة، والتى تعمل وفقاً لأحدث أساليب التأمين الفنى فى مجالات الصيانة والإصلاح بما يدعم تحقيق التطور العلمى المتلاحق فى تلك التخصصات، كما افتتح مركزاً لتطوير الأسلحة الصغيرة بالورش الرئيسية والذى تم تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمى فى مجال الأسلحة الصغيرة .

وأثنى الفريق أول محمد زكى على الجهد الذى يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق فى نظم التسليح العالمية ، ودورهم فى تطوير الأداء للعديد من الأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى استفادة منها وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

كما طالبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفنى بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته.