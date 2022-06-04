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مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر خروج قطار سريع عن مساره فى الصين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره فى محافظة رونغجيانغ بمقاطعة قويتشو بجنوب غربى الصين.

وقالت الشركة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إن عربتين من القطار المتجه من قوييانغ إلى قوانغتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونغجيانغ".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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