شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر خروج قطار سريع عن مساره فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره فى محافظة رونغجيانغ بمقاطعة قويتشو بجنوب غربى الصين.

وقالت الشركة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إن عربتين من القطار المتجه من قوييانغ إلى قوانغتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونغجيانغ".