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شركة الغاز فى قنا تشكو من "حمار".. ومركز نجع حمادى يحذر صاحبه.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

واقعة تبدو طريفة شهدتها مدينة نجع حمادى، إذ ضبطت الوحدة المحلية حمارا ومالكه بسبب مخالفة يومية، ترتبت عليها شكوى من شركة الغاز، بسبب ربط الحمار فى غرفة تحكم الغاز الطبيعى بالمدينة.

 

وقال طلعت عبد الشافى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى، إن الوحدة تلقت بلاغا من شركة الغاز الطبيعى وعشرات المواطنين بشأن اعتياد مزارع ربط حماره فى غرفة التحكم الرئيسية للغاز، متابعا: "تكررت الشكاوى من المواطنين، وحديثهم عن تكرار ربط المزارعين للحمير فى بوابة غرفة التحكم وفى خطوط المواسير والمحابس، وهو ما يمثل إزعاجا وخطورة محتملة ما استتبعه اتخاذ إجراء بشأن واقعة أخيرة فى هذا الشأن، والتنبيه على صاحب الحمار بعدم تكرار الأمر".

 

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اثناء القبض على الحمار وصاحبه (2)
 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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