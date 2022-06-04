شكرا لقرائتكم خبر عن وسام القضاء وشهادات تقدير موقعة من الرئيس لأعضاء الهيئات القضائية المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصري".

كما وجه الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لاعضاء الهيئات القضائية المتميزين.