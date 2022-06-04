شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يوجد علاج محدد لجدرى القرود حتى الآن وهذه طرق مكافحة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن البروتوكول العلاجي لمرض جدري القرود في منشور وجهته إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تضمن تدريب الأطباء داخل المستشفيات على طرق تشخيص مرض جدري القرود، وكيفية علاج الأعراض التي تظهر على المرضى في حال ظهوره في مصر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنّه حتى الآن لا يوجد علاج محدد لفيروس جدري القرود، لكن يجب اللجوء إلى الأدوية التي تعالج الأعراض مع دعم الوظائف الحيوية للمريض وتقديم الرعاية الصحية الملائمة.

وتابعت الوزارة، بأنّ هناك مجموعة من العقارات المضادة للفيروسات يتم دراستها حاليا لعلاج حالات جدري القردو ومنها، سيدوفوفير، وبرينسيدوفوفير، التيكوفيرمات والذي كان يستخدم فى الماضي لحالات الجدري وتم إجازته في الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، حتى لا تتوافر بيانات عن فعالية هذه العقارات لعلاج الحالات اللبشرية، ومع ذلك فقد أثبت فعالية ضد فيروسات الجدري فى الدراسات المختبرية والحيوانية، ضافة إلى أنّه يتم دراسة مصل الجلوبيولين المناعي ليتم استخدامه في مرضي نقص المناعة عند تعرضهم لفيروس جدري القرود.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن مكافحة تفشيات مرض جدري القرود من خلال تطبيق إجراءات النظافة تعليمات مكافحة العدوي، مشيرة إلى أنّه من حصل على تطعيمات الجدري أقل عرضة للإصابة بالفيروس، مطمئنة المواطنين من توافر لقاح آخر وهو عبارة عن جرعتين لكنه محدود داخل منظمة الصحة العالمية.