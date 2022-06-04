شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تزور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية، بزيارة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية، في إطار العمل على توحيد الجهود العربية فيما يتعلق بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

والتقت إيمان كريم، خلال الزيارة الدكتور مهند العزة، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأردن، وغدير الحارس مساعد الأمين العام للشؤون الفنية، ودار اللقاء حول آلية تبادل الخبرات بين المجلسين، والتعرف على استراتيجية الدولة المصرية والمملكة الأردنية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجيات عمل المجلسين وطرق تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة والتواصل معهم وأهم التشريعات المكفولة لهم.

من جانبها، عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية، عن بالغ سعادتها بزيارة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، ولقاء المسئولين والقائمين على عمل المجلس هناك والتعرف على منهجية العمل لديهم، والإشكاليات التي تواجههم، والاتفاق على خريطة عمل مستقبلية بين المجلسين فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقتين، والنقاش حول سبل التعاون المشترك فيما بينهما.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء تطرق إلى النقاش حول التحديات التي تواجه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمكتسبات التي حصلوا عليها داخل جمهورية مصر العربية، في ظل حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم وبشكل قوق لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت إن الحديث خلال اللقاء دار أيضاً حول الخطط الواجب العمل عليها والتي من شأنها أن تشكل حجر زاوية في التعاون المستقبلي بين كافة المجالس التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية لتبادل الخبرات والتعاون في التشريعات والقوانين والإتاحة والدمج والتمكين.