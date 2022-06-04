شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الوظائف الشاغرة فى صندوق مكافحة الإدمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، العديد من الوظائف، حيث نشرت الصفحة الرسمية للصندوق على "الفيس بوك" إعلان الوظائف الشاغرة لمركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وذلك بنظام التعاقد مع إحدى الجمعيات المسند إليها إدارة المركز، والتقديم حاليا حتى يوم 10 يونيو الجارى مع تحديد الوظيفة المتقدم إليها، وتتضمن الوظائف المتوفرة عدد من الاختصاصات والشروط.

نواب المدير الإداري

العدد المطلوب: (3)

- الحصول على مؤهل عالي مناسب

- خبرة فى إدارة المشروعات

- السن لا يزيد عن (50 سنة)

2- أخصائي نفسي مقيم

العدد المطلوب: (8)

الشروط:

- الحصول على ليسانس آداب قسم (علم نفس) بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة فى مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (35 سنة)

3- مدير مالي

- الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في إدارة الشئون المالية عشر سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن (50 سنة)

- إجادة الحاسب الآلى

4- محاسب

العدد المطلوب (2)

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد .

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

5- ( شئون عاملين) عدد (2)

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة في مجال إدارة الموارد البشرية

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

6- (سكرتارية) عدد (4)

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

7- (موظف استقبال) عدد (4)

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

8 - مشتريات عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المشتريات).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

9- المخازن عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المخازن).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.

10- مدرب حاسب آلي

العدد المطلوب (1)

الشروط:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب

- خبرة في مجال التدريب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

11- مدرب رياضي

العدد المطلوب (2) ذكور - إناث

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (40 سنة).

12 - (شئون قانونية) عدد (2)

الشروط:

- الحصول على ليسانس حقوق بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

13- شيف:

العدد المطلوب (2)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة في مجال الطهي لا تقل عن (5) سنوات.

- السن لا يزيد عن (50 سنة).

14مساعد شيف:

العدد المطلوب (4)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن (عامين).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

15- عمال وعاملات كافتيريا:

العدد المطلوب (4)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة فى هذا المجال

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

16- عمال مغسلة ملابس:

العدد المطلوب (4)

الشروط:

- شهادة محو الأمية كحد أدني.

- خبرة في هذا المجال لا تقل عن عامين.

- السن لا يزيد عن (45 سنة).

17- أفراد أمن (ذكور وإناث):

العدد المطلوب (36)

الشروط:

- الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.

- يتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، ولا يقل الطول عن (175 سم) للذكور

وعن (165) للإناث.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

18- عمال وعاملات نظافة:

العدد المطلوب (30)

الشروط:

- شهادة محو أمية كحد أدنى.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

19- عامل زراعة (جناينى):

العدد المطلوب (1)

الشروط:

- شهادة محو أمية كحد أدنى.

- خبرة في هذا المجال.

- السن لا يزيد عن (45 سنة).

يتم التقديم عبر البريد الإلكتروني التالى: ([email protected])

وإرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم اليها بنظام PDF باللغة العربية فقط

❖ سوف يتم الاتصال لمستوفى الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية

❖ يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً

❖ آخر موعد للتقديم 10/6/2022