شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 112 وظيفة شاغرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
نواب المدير الإداري
العدد المطلوب: (3)
- الحصول على مؤهل عالي مناسب
- خبرة فى إدارة المشروعات
- السن لا يزيد عن (50 سنة)
2- أخصائي نفسي مقيم
العدد المطلوب: (8)
الشروط:
- الحصول على ليسانس آداب قسم (علم نفس) بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة فى مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
3- مدير مالي
- الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة في إدارة الشئون المالية عشر سنوات على الأقل
- السن لا يزيد عن (50 سنة)
- إجادة الحاسب الآلى
4- محاسب
العدد المطلوب (2)
الشروط: - الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد .
- خبرة ثلاث سنوات على الأقل
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
5- ( شئون عاملين) عدد (2)
- الحصول على مؤهل عالي مناسب.
- خبرة في مجال إدارة الموارد البشرية
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
6- (سكرتارية) عدد (4)
- الحصول على مؤهل عالي مناسب.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
7- (موظف استقبال) عدد (4)
- الحصول على مؤهل عالي مناسب.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
8 - مشتريات عدد (1)
- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.
- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المشتريات).
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
9- المخازن عدد (1)
- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.
- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المخازن).
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.
10- مدرب حاسب آلي
العدد المطلوب (1)
الشروط:
- الحصول على مؤهل عالي مناسب
- خبرة في مجال التدريب.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
11- مدرب رياضي
العدد المطلوب (2) ذكور - إناث
الشروط:
- الحصول على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات على الأقل.
- السن لا يزيد عن (40 سنة).
12 - (شئون قانونية) عدد (2)
الشروط:
- الحصول على ليسانس حقوق بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة ثلاث سنوات على الأقل
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
13- شيف:
العدد المطلوب (2)
الشروط:
- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.
- خبرة في مجال الطهي لا تقل عن (5) سنوات.
- السن لا يزيد عن (50 سنة).
14 مساعد شيف:
العدد المطلوب (4)
الشروط:
- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.
- خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن (عامين).
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
15- عمال وعاملات كافيتريا:
العدد المطلوب (4)
الشروط:
- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.
- خبرة فى هذا المجال
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
16- عمال مغسلة ملابس:
العدد المطلوب (4)
الشروط: - شهادة محو الأمية كحد أدني.
- خبرة في هذا المجال لا تقل عن عامين.
- السن لا يزيد عن (45 سنة).
17- أفراد أمن (ذكور وإناث):
العدد المطلوب (36)
الشروط:
- الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.
- يتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، ولا يقل الطول عن (175 سم) للذكور
وعن (165) للإناث.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
18- عمال وعاملات نظافة:
العدد المطلوب (30)
الشروط:
- شهادة محو أمية كحد أدنى.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
19- عامل زراعة (جناينى):
العدد المطلوب (1)
الشروط:
- شهادة محو أمية كحد أدنى.
- خبرة في هذا المجال.
- السن لا يزيد عن (45 سنة).
يتم التقديم عبر البريد الإلكتروني التالى: ([email protected])
وإرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم اليها بنظام PDF باللغة العربية فقط
- سوف يتم الاتصال لمستوفى الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية
- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً
- آخر موعد للتقديم 10/6/2022