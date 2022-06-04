شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة شديدة الحرارة جنوبا وأسوان 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد.
ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 38 درجة مئوية، جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.