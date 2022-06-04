شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها. - فاصوليا 11‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيه - بسلة 11 جنيها. - بامية 20‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎- ورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه. - ‏عنب أحمر 25 جنيه. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 11 جنيها. - جوافة 15 جنيها. - خوخ 8.5 جنيه.