شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 9 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيها.
- فاصوليا 11 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- بسلة 11 جنيها.
- بامية 20 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- ورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.
- عنب أحمر 25 جنيه.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.