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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.

- فاصوليا 11‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيه

- بسلة 11 جنيها.

- بامية 20‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‏‎- ورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.

- ‏عنب أحمر 25 جنيه.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 11 جنيها.

- جوافة 15 جنيها. 

- خوخ 8.5 جنيه.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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