شكرا لقرائتكم خبر عن هيئتا الطاقة الذرية المصرية والعربية تنظمان دورة للتقنيات النووية بالدراسات الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج والهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس برئاسة مديرها التنفيذي الدكتور سالم حامدي، دورة تدريبية متقدمة عن "استخدامات التقنيات النووية في الدراسات الأثرية" وذلك في الفترة من من 5 الـ 9 يونيو بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يفتتح الدورة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، ومن الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور عبد الفتاح هلال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق والمنسق المحلي للدورة التدريبية.

وسوف يحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة من اساتذة الجامعات والهيئة وعلماء وخبراء الآثار من وزارة الآثار المصرية وكلية الآثار بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح هلال المنسق المحلي للدورة التدريبية، بأن الدول العربية تزخر بفنون أثرية وآثار تمتد لحقب تاريخية مختلفة ولها إرث حضاري على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يحتم علينا أن نعمل على تطبيق طرق التحليل اللاإتلافية لدراسة الآثار بمختلف أنواعها لمعرفة العمر والتركيب والتماذج بين الحضارات في تلك العصور. وكذلك التعرف على أحدث التقنيات الحديثة في ترميم الآثار والطرق الحديثة في نقل الموميات الملكية وغيرها من التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

كما صرح الدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، بأن هذه الدورة تهدف إلى إعداد الكوادرالعلمية والبحثية في الدول العربية العاملة في مجالات التقنيات النووية أو العلوم الأثرية والتعرف على أحدث الطرق الحديثة المستخدمة في أنواع ترميم الآثار وكذلك الاختبارات التحليلية اللااتلافية المستخدمة في تحليل المواد وحفظ وترميم الأنواع والقطع الاثرية المختلفة متضمنة: الفخاريات، الخزفيات، البرديات، المومياوات، المسكوكات المعدنية، اللوحات والمخطوطات وغيرها باستخدام التقنيات

النووية .

ويضم البرنامج التدريبي عدد 20 متدرباً من 6 دول عربية وهي السعودية والعراق ولبنان وتونس والسودان وموريتانيا بالإضافة إلى مصر.