شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين استشهاد جنديين مصريين فى هجوم جبان ضد قوات حفظ السلام بمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمم المتحدة، الهجوم الجبان الذى استهدف قوات حفظ السلام فى مالى وأسفر عن استشهاد جنديين مصريين فى ثانى هجوم ضد قوات حفظ السلام فى مالى خلال 3 أيام.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن "أصحاب الخوذات الزرقاء قتلوا وأصيب آخرون عندما تعرضت مركبتهم المدرعة للاستهداف بعبوة ناسفة بوسط مالي".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الحادث يعتبر السادس الذي يستهدف بعثة الأمم المتحدة منذ 22 مايو الماضي، وتابع "يدين الأمين العام الهجوم الجديد على قواتنا لحفظ السلام، والتي كما تعلمون تقوم فقط بتنفيذ تفويضها في مالي الذي تم منحهم إياه من قبل مجلس الأمن الدولي في ظروف شديدة الصعوبة".

وأعرب الأمين العام أيضا عن أمنيته في التعافي السريع لأفراد قوات حفظ السلام المصابين.

كانت قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قد تعرضت يوم الأربعاء الماضي لإطلاق نار مباشر استمر لساعة تقريبا من أعضاء مشتبه بهم في مجموعة إرهابية وهو ما أسفر عن إصابة 4 من قوات حفظ السلام الأردنية، توفي أحدهم متأثرا بجروحه بعد إجلائه.