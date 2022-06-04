شكرا لقرائتكم خبر عن مسافات آمنة وإجراءات احترازية.. بدء امتحانات نهاية العام بآداب القاهرة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأجرى الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة جولة تفقدية لامتحانات نهاية العام من داخل قاعات الكلية برفقة الدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نجلاء المشرفة على قطاع البرامج الخاصة بالكلية.

وأكد الدكتور شريف شاهين انتظام الامتحانات بالكلية دون رصد أى مشكلات أو شكاوى، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاختبارات والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات.