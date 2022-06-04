شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية" تحذر من التعامل على الأراضى أملاك الدولة بجرجا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 10296.84 فدانا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة جرجا الجديدة".

وقال: إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال المقر المؤقت بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، أنه حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، فإن الهيئة تؤكد أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.