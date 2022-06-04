شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة الرى لتطوير حدائق القناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من أعمال التطوير فى حدائق القناطر الخيرية ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأعمال التى تم تنفيذها

1- انتهت مؤخراً من تطوير حديقة لؤلؤه الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطردمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان.

2- انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنه ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقه البحيرةعلى مساحه 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة.

3- تم البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمةوالجديدة على مساحه 3 أفدنة.

4- جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظةالقليوبية.