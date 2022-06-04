شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة الرى لتطوير حدائق القناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من أعمال التطوير فى حدائق القناطر الخيرية ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.
2- انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنه ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقه البحيرةعلى مساحه 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة.
3- تم البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمةوالجديدة على مساحه 3 أفدنة.
4- جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظةالقليوبية.