شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تفادى ارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب "التكييف".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعنى التوقف عن استخدام الأجهزة الكهربائية، ولكنها تعنى حسن استهلاك الطاقة وعدم إهدارها.

ويعتبر تكييف الهواء من أكثر الأجهزة التى تستهلك كهرباء إذا لم يحسن المستهلك استخدامه، وهناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها عند استخدام التكييف يجعله يستهلك كهرباء أقل و يعطى كفاءة أعلى، وهى كالأتى:

1- احرص على غلق النوافذ والأبواب جيدا.

2- ضع مروحة هواء بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن واستمرار تشغيلها أمام التكييف يجعله يستهلك كهرباء أقل .

3- تشغيل التكييف على درجة 24 يساعد فى تقليل استهلاك الكهرباء.

4- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

5- التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

6- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وأقل استهلاك للكهرباء.