شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات الجامعية تفتح باب التقدم لرئاسة جامعتى المنوفية والأقصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور منصور حسن اليوم السبت موعدا لفتح باب التقدم لرئاسة جامعتى المنوفية والأقصر.
وكان المجلس الأعلى للجامعات ، أعلن أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني، وذلك لجامعتي المنوفية والأقصر.