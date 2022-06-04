شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مكتبة الجامع الأزهر تضم 50 ألف مجلد من كافة المعارف والعلوم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قامت الإدارة العامة للجامع الأزهر بتطوير مكتبة الجامع الأزهر بما يحقق الخدمات العلمية والثقافية لرواد الجامع الأزهر.

وتضم المكتبة عددًا كبيرًا من الكتب المطبوعة والتى تقترب من 25 ألف عنوان بإجمالي ما يقرب من 50 ألف مجلد، تشمل كافة المعارف والعلوم الإنسانية.

ومقر المكتبة بالمدرسة الأقبغاوية على شمال الداخل من باب المزينين والمدرسة الطيبرية، التي تحتوي مكتبة الدكتور حسن الشافعي، والتي أهداها للجامع الأزهر لينتفع بها طلاب العلم وهي على يمين الداخل من باب المزينين.

وتمتد مواعيد العمل بالمكتبة لتبدأ من التاسعة صباحًا وتنتهي في الثالثة مساءً، وذلك على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

وكشف الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، أن المكتبة تشمل أقسام العلوم الإسلامية بكافة فروعها من عقيدة وفرق وتصوف وتفسير وعلوم قرآن وحديث ومصطلح حديث وأصول فقه وفقه عام وفقه بمختلف مذاهبه، وغير ذلك من العلوم.

وأضاف أن المكتبة شملت أيضا إصدارات حول المعارف العامة والديانات والفلسفة وعلم النفس والعلوم الاجتماعية واللغات والعلوم البحتة والعلوم التطبيقية والفنون والآداب والتاريخ، مشيرا إلى أن المكتبة تقع بالمدرسة الأقبغاوية على شمال الداخل من باب المزينين، ويوجد بها المكتبة الرئيسية وأيضًا بالمدرسة الطيبرسية، التي تحتوي مكتبة الدكتور حسن الشافعي، أمين عام اتحاد مجامع اللغة العربية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي أهداها للجامع الأزهر لينتفع بها طلاب العلم.

ولفت مدير الجامع الأزهر، إلى أن مواعيد العمل بالمكتبة تمتد من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، وتفتح أمام طلاب العلم من المصريين والأجانب، وذلك على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، مؤكدا أن العاملين بالجامع الأزهر يسخرون كافة طاقتهم من أجل خدمة طلاب العلم ورواد الجامع العتيق.