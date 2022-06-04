شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تنفيذ محطة قطارات الصعيد بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يوضح أعمال تنفيذ وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة المحطة الذكية التبادلية ذات الطابع الفرعونى وذات المستوى العالمى من الخدمات.

وفى النقاط التالية نعرض أهمية المحطة.

1. المحطة ستقدم خدمات مميزة للركاب وستكون محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات

2. تحتوى المحطة على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة‏ ‏وهى محطة مكيفة الهواء ‏فى كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi

‏3. عند اختيار موقع المحطة روعى وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالى / الأسكندرية – إمبابة / المناشى / القبارى ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعى ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابى وشارع المطار – محور 26 يوليو )

4. موقع المحطة استراتيجى يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعى واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب

وكان أجرى الخليج 365 جولة فى محطة قطارات الصعيد، أحدث محطات السكة الحديد الجارى تنفيذها بمنطقة بشتيل بالجيزة، رصد من خلالها أعمال إنشاء المحطة ونسب التنفيذ وأهمية المحطة للسكة الحديد.

ويتم تنفيذ المحطة على الطراز الفرعونى، كما تضم مولا تجاريا، وعدد من الخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى أحدث نظم التشغيل والإشارات، كما تضم بهو ضخم وهرم زجاجى بارتفاع 40 مترا تقريبا، ومسلات فرعونية.

ويصل إجمالى مساحة المشروع 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدانا، ويشمل المشروع (مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 100.000 م2، وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 42.000 م2).

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 170 ألف راكب يومياً، وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع زيادتها فى فترة ذروة العمل بالمشروع إلى 7000 فرصة عمل.