- تشمل عملية الغلق الكلى للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى بالإتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما لإنشاء المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012