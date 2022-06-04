شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما لإنشاء المونوريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، شارع على أمين بمدينة نصر لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات:
ونلخص عملية الإغلاق فى النقاط التالية :
- غلق كلى لشارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما
- الغلق بسبب استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"
- تشمل عملية الغلق الكلى للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى بالإتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس
- إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات إتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال).
- الأعمال تجرى ليلا و نهارا لمدة شهر بالكامل
- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة
- إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
- مراقبة غرف العمليات لحركة المركبات منعا لظهور كثافات مرورية