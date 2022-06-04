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إغلاق شارع على أمين بمدينة نصر 30 يوما لإنشاء المونوريل

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القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، شارع على أمين بمدينة نصر لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات:

 

ونلخص عملية الإغلاق فى النقاط التالية : 

 

- غلق كلى لشارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما 

 

- الغلق بسبب استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل"

 

- تشمل عملية الغلق الكلى للشارع بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى بالإتجاه القادم من شارع إمتداد رمسيس 

 

- إجراء تحويلة مرورية لحركة السيارات إتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال). 

 

- الأعمال تجرى ليلا و نهارا لمدة شهر بالكامل

 

- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة

 

- إدارة المرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

- مراقبة غرف العمليات لحركة المركبات منعا لظهور كثافات مرورية

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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