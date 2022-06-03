إعادة امتحان الدبلومة الأمريكية بسبب سقوط سيستم الامتحان

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لا تنظم الامتحانات الخاصة بطلبة الدبلومة الأمريكية وهناك جهات مسئولة عن تنظيم الامتحانات.

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنظمة لاختبار الدبلومة الأمريكية تأجيل امتحان الطلاب اليوم بعد سقوط سيستم الامتحان على أن يتم إعادته كما تم تأجيل امتحان الغد للطلاب.

محمد يوسف

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