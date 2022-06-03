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إعادة امتحان الدبلومة الأمريكية بسبب سقوط سيستم الامتحان

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القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنظمة لاختبار الدبلومة الأمريكية تأجيل امتحان الطلاب اليوم بعد سقوط سيستم الامتحان على أن يتم إعادته كما تم تأجيل امتحان الغد للطلاب.

 

وتداولت صفحات السوشيال ميديا وصفحات اولياء الامور ما يفيد بسقوط السيستم امتحان الدبلومة الامريكية اليوم مما أدى لصدور قرار باعادة الامتحان فى وقت لاحق.

 

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لا تنظم الامتحانات الخاصة بطلبة الدبلومة الأمريكية وهناك جهات مسئولة عن تنظيم الامتحانات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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