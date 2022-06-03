شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة امتحان الدبلومة الأمريكية بسبب سقوط سيستم الامتحان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنظمة لاختبار الدبلومة الأمريكية تأجيل امتحان الطلاب اليوم بعد سقوط سيستم الامتحان على أن يتم إعادته كما تم تأجيل امتحان الغد للطلاب.
وتداولت صفحات السوشيال ميديا وصفحات اولياء الامور ما يفيد بسقوط السيستم امتحان الدبلومة الامريكية اليوم مما أدى لصدور قرار باعادة الامتحان فى وقت لاحق.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لا تنظم الامتحانات الخاصة بطلبة الدبلومة الأمريكية وهناك جهات مسئولة عن تنظيم الامتحانات.