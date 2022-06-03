شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: نهر الذهب الأصفر يتدفق ومشروعات الصوامع تؤمن المخزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: المحافظات تواصل استقبال القمح.. نهر الذهب الأصفر يتدفق ومشروعات الصوامع تؤمن المخزون.. رئيس الوزراء: مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح منذ تولى الرئيس السيسى

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