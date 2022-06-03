شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ندعم حياة كريمة بـ4 محاور.. والتغذية المدرسية جزء من الخدمة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل فى دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال 4 محاور، وأولها المواطن عبر توفير الخدمة الصحية له وحتى يحيا حياة صحية كريمة، «التغذية المدرسية هو جزء من الخدمة الصحية التى تقدم للطفل حتى تكون حياته سلمية، وبنتحرك على مستوى متلقى الخدمة وزيادة الوعى والإرشاد».

أضاف «عبدالغفار»، فى مداخلة هاتفية له ببرنامج «فى المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالى، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وبالنسبة لمقدم الخدمة، وهو الركن الثانى من أركان المنظومة فيتحرك على مستوى التعليم الطبى والتدريب وزيادة الدخل المادى للأطباء، كما تتحرك الوزارة على مستوى المنشأة والتجهيز بكافة المنشآت الطبية.

وأوضح أن القواعد والقوانين المنظمة للخدمات الطبية قد بدأت بقانون التأمين الصحى الشامل يحقق تغطية صحية لجميع المواطنين قوانون الكادر للمهن الطبية، وقانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وقانون الأبحاث الإكلينيكية وقانون هيئة الدواء والشراء المصرية المرتبطة بتوفير الأدوية والمستلزمات.

واستطرد: «المنظومة الصحية يتم الحركة فيها بشكل متوازى على جميع أركان المنظومة حتى نصل فى النهاية إلى أن يكون على رأس اهتمام الدولة المصرية ملفى التعليم والصحة».