شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطبيق البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية، في مدارس التعليم الفني التي تعمل بنظام الخمس سنوات (حكومى وخاص بجميع المديريات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت نظام الدراسة والتقييم بالمدارس التى تطبق البرامج الدراسية وفق منهجية الجدارات الفنية نظام الثلاث سنوات المطلوبة بسوق العمل، مشيرة إلى أن المنهج عبارة عن وحدات دراسية، تغطى كل وحدة مجموعة جدارات معينة، على أن يتم التقييم وفق الضوابط التالية:

- التقييم يعتمد بشكل أكبر على الشق العملى لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس النظرى

- التقييم النهائى في الدبلوم سيتم تقييم ملفات أدلة الطالب من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج، كما يوجد نظام جودة (للتحقق Verification ) التقييم الداخلي والخارجي، وبالنسبة للشهادات التي يحصل عليها الطالب بالمدارس التي تطبق البرامج الدراسية وفق منهجية الجدارات الفنية هي :-

- شهادة دبلوم يمنح الطالب الذي أتم بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة في البرنامج ، واجتاز التقييم النهائي للبرنامج شهادة الدبلوم يمكن التنسيق بها بالجامعات.

- شهادة جدارة يمنح الطالب شهادة جدارات تشمل جميهع الجدارات التي اجتازها بالبرنامج الدراسي يمكن الالتحاق بها بسوق العمل.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أعداد المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، ففرىالتعليم الصناعي: إجمالى مزدوج 17مدرسة، إجمالى فنى 258 مدرسة ، كلي مدارس 275، والتعليم الزراعي: اجمالي مزدوج 4 مدرسة، إجمالي فني 81 مدرسة ، كلي مدارس 85، وفى التعليم التجاري : اجمالي مزدوج 1مدرسة، إجمالي فني 67 مدرسة ، كلي مدارس68 وفى التعليم الفندقي : اجمالي مزدوج 2 مدرسة، إجمالي فني 29 مدرسة ، كلي مدارس 31.