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نقابة أطباء مصر تنعي الدكتورة رباب جعفر أستاذ طب الأورام

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القاهرة - سامية سيد -  

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أن الدكتورة رباب جعفر من أعلام طب الأورام بمصر والعالم العربي ولها العديد من الأبحاث الطبية العالمية خاصة في أورام الرئة والصدر، وعضو في كثير من جمعيات طب الأورام الأوربية والأمريكية.

 

كما توجهت نقابة الأطباء بخالص التعازي إلى زوجها الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام وزير التعليم العالي الأسبق، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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