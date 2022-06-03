شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للدورة 6 لجائزة الألكسو للإبداع والابتكار لشباب الباحثين بالوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول فتح باب التقدم للدورة السادسة لجائزة "الألكسو للإبداع والابتكار لشباب الباحثين بالوطن العربي" لعام 2022.

وأفاد التقرير بأن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي، وحثهم على الإقبال على البحث العلمي والتقني، فضلًا عن رعاية الإبداع والمبدعين، وتقديرهم معنويًّا وماديًّا، وكذلك نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الشباب العربي، والتركيز على الجوانب التطبيقية في البحوث العلمية، وإعطاء الأولوية في البحث للمجالات التالية: (الطاقة، المياه والبيئة، التكنولوجيا الحيوية، علوم الأوبئة، تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، علوم الفضاء).

وأشار التقرير إلى أن من شروط هذه الجائزة أن يكون المرشح عربي الجنسية، وأن يُعد بحثه في إحدى البلدان العربية، وألا يزيد عمره عن (35) عامًا، ولا يقل عن (15) عامًا، وأن يتم ترشيحه كتابيًّا من أستاذ واحد على الأقل في جامعة أو مؤسسة من إحدى البلدان العربية، بالإضافة إلى قيام المرشح باستيفاء (استمارة الترشيح) ويتم اعتمادها من الجامعة أو المؤسسة التي يتبعها (الأستاذ) الذى قام بترشيحه، على أن يتم إرسال جميع الأوراق المطلوبة (ورقيًّا) وعلى (قرص مدمج CD) مضغوط بحد أقصى (نهاية شهر نوفمبر 2022) إلى إدارة العلوم والبحث العلمي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن طريق البريد التالى (ص ب 1003، شارع محمد على عقيد، مركز العمران الشمالي، تونس، الجمهورية التونسية).

أو على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وأضاف التقرير أن مكافأة هذه الجائزة تتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة، واسم الفائز، وسنة الحصول عليها، وميدالية تحمل اسم الجائزة، وشعار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إضافة إلى مكافأة مالية تقدر بـعشرة آلاف (10000) دولار للفائز الأول، وستة الآف (6000) دولار للفائز الثاني.

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة، يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://drive.google.com/file/d/14_w7uux-JXeAEomajvZrnaio01lDLipk/view?usp=sharing

وللحصول على استمارة التقدم، يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://drive.google.com/file/d/13hSYaytp-ij2GoQnNN1uFtW5YQjyGK1k/view?usp=sharing