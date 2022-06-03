شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يسلم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ورئيس مجلس ادارة الصندوق، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها.

وأوضح صابر، أنه تم التوجيه بسرعة صرف و تسليم شيكات التعويضات الخاصة بعملاء الصندوق مستحقى صرف التعويضات، وتم تشكيل لجنة من الصندوق، وبحضور عدد من المربيين ومسئولي الطب البيطري بالدقهلية، وممثلي البنك الزراعي، لتسليم شيكات التعويضات لمستحقيها وفاءاً بإلتزامات الصندوق للمستحقين لصرف التعويضات من عملاء الصندوق.

وأشار رئيس مجلس ادارة الصندوق، إلى أن المربيين، أشادوا بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق، للتأمين على الثروة الحيوانية، وتقديم الخدمات للمستأمنين، والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية عملاء الصندوق مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة بهدف إثراء الإقتصاد القومي المصري.