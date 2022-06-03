شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع البنك الأوروبي للاستثمار المشروعات المستقبلية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لارس انواندتر - مسئول وحدة المشرق لعمليات الإقراض بالبنك الأوروبي للاستثمار، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية الجيدة التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وأيضا المشروعات المستقبلية مع البنك في المجالات الزراعية المختلفة.

ورحب "القصير" بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في مؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبرالقادم في مدينة شرم الشيخ، وإمكانية مشاركة البنك في عدد من المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا وخاصة في قري حياة كريمة، وكذا المساهمة في المشروعات التي سيتم اطلاقها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي خلال مؤتمر المناخ القادم للتكيف مع التغيرات المناخية ومرونة الانظمة الزراعية في مواجهة تلك التحديات، كما تطرق الحديث إلى التعاون بين بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الزراعي المصري ووضع الآليات التي سيتم اتباعها في إطار التعاون بين الجانبين.