شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: نتوقع 6% معدل نمو خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى أكد خلالها أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، موضحا أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا.
رئيس الوزراء: الرخصة الذهبية تغنى عن كل الموافقات فى المشروعات التنموية الكبيرة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرخصة الذهبية تجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء، مشير إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
رئيس الوزراء: نتوقع 6% معدل نمو خلال العام المالى الحالى
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، موضحا أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا
واصل مسئولو وزارة الإسكان، تفقدهم لأجنحة الشركات العالمية المشاركة بمعرض "IFAT" الدولي، بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو من أكبر وأهم المعارض الدولية، لعرض أحدث التكنولوجيات البيئية، والمخصصة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، والحمأة، والنفايات، وجميع المعدات والمهمات المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي، إن مصادر النقد الأجنبي فى مصر كانت تقليدية والتي شهدت معدلات نمو ووجدنا أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير وبالتالي لابد من زيادة مصادر النقد الأجنبي، موضحا أن الدولة ستتيح جزء من أصول الحكومة ب40 مليار دولار للقطاع الخاص بمعدل 10 مليار دولار على مدار 4 سنوات ، وأن هناك خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها ومضاعفة عدد السائحيين خلال الثلاث سنوات القادمة.
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم أجواء ربيعية مستقرة على الأنحاء كافة، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليها تحدي كبير وهو النمو المتسارع فى السكان مع نفس كمية المياه التي تأتي من نهر النيل، وبالتالي مصر وضعت خطة لتحلية المياه، وتم وضع خريطة واضحة لمحطات تحلية المياه، مشير إلي أن المرحلة الأولي تستهدف إنتاج 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاه من ماء البحر.
صندوق التنمية المحلية ينفذ 2752 مشروعا باستثمارات 31,7 مليون جنيه
وافق صندوق التنمية المحلية مؤخرا على تمويل 703 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى 20 محافظة، بتمويل يبلغ 8,2 مليون جنيه، منها 6,8 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، و 1,4 مليون مشاركة منهم فى تنفيذ المشروعات، و بذلك يبلغ عدد المشروعات التى مولها الصندوق منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو الماضى 2752 مشروعا بإستثمارات 31,7 مليون جنيه.
نجح المصرى شريف سبعاوى فى الفوز بالانتخابات البرلمانية الكندية فى مقاطعة أونتاريو، ليحتفظ بذلك بمقعد البرلمانى للدورة الثانية على التوالى عن دائرة "مسيساجا إيرين ميلز".
يُحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع نظيره الطبي مصير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني من المشاركة مع الفراعنة في مبارة غينيا بعد غد ، الأحد، باستاد القاهرة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023) بعد إصابة الحارس بفيروس كورونا.
الأهلي يستأنف رسمياً ضد غرامة رمضان صبحي وهيدرسفيلد أمام المحكمة الرياضية
قدم النادي الأهلي، بشكل رسمي، أوراقا ومستندات للمحكمة الرياضية الرياضية الدولية "كاس"، بهدف إلغاء أو تخفيف حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الصادر بتغريم النادى ما يقرب من 320 ألف دولار لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي تتعلق بمكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة رمضان صبحي للأهلي من النادي الإنجليزي.