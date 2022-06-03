بهدف الاستفادة من خبراتهم.. وزير الإنتاج الحربى يستقبل عددا من علماء مصر بالخارج

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور علاء حمدي أستاذ الصناعات وهندسة النظم، وأستاذ هندسة التصنيع بجامعة تكســاس، والدكتور أحمد العدل خبير الذكاء الاصطناعي، لمناقشة سبل نقل خبراتهم كعلماء مصريين بالخارج إلى وطنهم الأم، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

فى بداية اللقاء رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعالِمين المصريين، معرباً عن تقديره واعتزازه بعلماء وخبراء مصر فى الداخل والخارج والذين يمثلون قوة مصر الناعمة فى مختلف المجالات وأهمية الاستفادة من خبراتهم وعلمهم فى تحقيق انطلاقة ونهضة شاملة فى كل التخصصات، وأبدى الوزير "مرسي" ترحيبه بالتعاون مع العلماء والخبراء ومختلف الجهات المحلية والدولية لإقامة شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على المواطنين، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز جهود تنمية التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من خبراء مصر بالخارج وتدريب وتأهيل العنصر البشري المصري لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وشدد الوزير "مرسي" على وجود تعاون دائم وبناء مع وزارة الهجرة حيث تعد وزارة الإنتاج الحربي أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وتعمل على المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة ودعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي، كما تؤمن الوزارة بأهمية تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لذا حرصت الوزارة على السعي لتفعيل توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من خلال لقاء عدد من السادة العلماء والخبراء المصريين بالخارج الذين شاركوا في المؤتمر الذي أطلقته وزارة الهجرة في الفترة من 31/5 حتى 1/6/2022 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور علاء محمد حمدي أستاذ الصناعات وهندسة النظم وأستاذ هندسة التصنيع بجامعة تكساس ومستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشئون الصناعة على سعادته بعقد هذا اللقاء مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرباً عن استعداده الكامل لتقديم خبراته لخدمة القطاع الصناعي فى مصر خاصةً من خلال التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي التي تعد من أهم الجهات التصنيعية بالدولة وتشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مؤكداً أن مصر شهدت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في مختلف المجالات عبر السنوات الماضية وذلك على الرغم من التحديات العالمية التى تواجهها مثلها مثل باقي الدول.

بدوره أشاد الدكتور أحمد العدل خبير الذكاء الاصطناعي ومبتكر إستراتيجيات تطوير انترنت الأشياء بالقوات الجوية الأمريكية لتدريب الطيارين بالاستفادة من التوأمة الرقمية والمعرفية، بما حققته مصر في دعم الاستثمارات والصناعة وإتاحة الفرصة للعلماء المصريين بالخارج للإسهام بخبراتهم في توطين التصنيع ونقل الخبرات وتبادلها مع العلماء والخبراء في الداخل، مستعرضاً مقترحاته بشأن كيفية دعم استراتيجية الدولة المصرية لمواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، معرباً عن جاهزيته للمشاركة في ترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً.